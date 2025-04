Origine del Pesce d'Aprile: storia, significato e scherzi più famosi del 1° aprile

Il 1° aprile è universalmente riconosciuto come il giorno dedicato agli scherzi, noto in Italia come "Pesce d'Aprile". Le origini di questa tradizione sono incerte e diverse teorie sono state proposte nel corso del tempo.

Una delle ipotesi più accreditate risale alla Francia del XVI secolo. Prima dell'adozione del calendario gregoriano nel 1582, il Capodanno veniva celebrato tra il 25 marzo e il 1° aprile, periodo durante il quale era consuetudine scambiarsi doni. Con la riforma del calendario, il Capodanno fu spostato al 1° gennaio, ma non tutti si adattarono immediatamente al cambiamento. Coloro che continuarono a festeggiare il nuovo anno ad aprile divennero bersaglio di scherzi, ricevendo pacchi regalo vuoti chiamati "poisson d'avril" (pesce d'aprile).

Un'altra teoria collega la tradizione al beato Bertrando di San Genesio, patriarca di Aquileia nel XIV secolo. Si narra che abbia salvato miracolosamente un papa soffocato da una spina di pesce, portando il pontefice a vietare il consumo di pesce il 1° aprile in segno di gratitudine.

Inoltre, alcuni antropologi suggeriscono che il "Pesce d'Aprile" sia nato all'inizio della stagione di pesca primaverile. In questo periodo, i pescatori spesso tornavano a mani vuote, diventando oggetto di scherno da parte dei concittadini.

La denominazione "Pesce d'Aprile" potrebbe derivare dal comportamento del pesce che abbocca facilmente all'amo, simbolo di creduloneria. Nei paesi anglosassoni, invece, questa giornata è conosciuta come "April Fool's Day", senza riferimento ai pesci.

Nel corso degli anni, numerosi scherzi memorabili sono stati orchestrati in occasione del 1° aprile. Ad esempio, nel 1957, la BBC trasmise un servizio che mostrava contadini svizzeri raccogliere spaghetti dagli alberi, inducendo molti spettatori a credere che la pasta crescesse sugli alberi.Nel 1998, un'organizzazione annunciò che l'Alabama aveva deciso di modificare il valore del pi greco da 3,14 a 3 per conformarsi a un valore biblico, suscitando scalpore tra la popolazione.

Oggi, il "Pesce d'Aprile" continua a essere celebrato in molti paesi, con scherzi che spaziano dalle semplici burle tra amici a elaborate bufale mediatiche, mantenendo viva una tradizione secolare dedicata all'umorismo e alla leggerezza.