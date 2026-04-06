Pasquetta il 6 aprile tra significato religioso e tradizioni all'aperto

Pasquetta si celebra oggi 6 aprile come giorno festivo dopo Pasqua per ricordare l’annuncio della resurrezione alle donne al sepolcro, tradizione che nel tempo si è trasformata anche in occasione di gite e momenti all’aperto.

Il lunedì successivo alla Pasqua, noto come Pasquetta, è una giornata festiva riconosciuta in tutta Italia. Dal punto di vista religioso prende il nome di Lunedì dell’Angelo e richiama il racconto evangelico dell’annuncio della resurrezione di Gesù alle donne giunte al sepolcro.

Secondo la tradizione cristiana, proprio in quel momento l’angelo comunica che Cristo è risorto. Questo episodio ha dato origine alla celebrazione liturgica del giorno seguente la Pasqua, pensato come prosecuzione della festa e occasione di condivisione tra i fedeli.

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Con il passare dei secoli, il significato religioso si è affiancato a una dimensione più conviviale. Oggi la Pasquetta è legata soprattutto alle usanze popolari, come le gite fuori porta, i picnic e i pranzi all’aria aperta, spesso organizzati con amici e familiari.

Questa abitudine ha radici antiche e si collega al racconto dei discepoli diretti a Emmaus, località poco distante da Gerusalemme. Il viaggio compiuto dai discepoli ha ispirato nel tempo l’idea di spostarsi simbolicamente fuori città, trasformando la giornata in un momento dedicato al movimento e all’incontro.

La data della Pasquetta non è fissa e varia ogni anno, perché dipende direttamente dal calendario della Pasqua. Cade sempre il lunedì immediatamente successivo, segnando la chiusura del periodo pasquale con una giornata tradizionalmente dedicata allo svago.