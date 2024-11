Gelo e neve sull'Italia: crollo delle temperature e previsioni meteo per la prossima settimana

Gelo e neve a bassa quota interessano l'Italia, con un sensibile calo delle temperature, fino a 8°C in meno rispetto ai giorni precedenti. Correnti fredde dai Balcani hanno generato un rapido centro depressionario, causando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche e meridionali. Nevicate si registrano a partire dai 500-600 metri su Marche e Abruzzo, e oltre i 1000-1200 metri sui rilievi del Sud. Al Nord, invece, l'alta pressione garantisce condizioni soleggiate.

Questa fase invernale è prevista in esaurimento: già domenica 1 dicembre il tempo migliorerà al Centro, mentre al Sud persisterà una certa instabilità. Dopo un lunedì relativamente tranquillo, da martedì una perturbazione atlantica, più mite, porterà precipitazioni sparse al Nord-Est e moderate al Centro-Sud fino a mercoledì 4 dicembre.

L'alta pressione posizionata a ovest dell'Italia favorirà l'arrivo di correnti instabili dall'Europa settentrionale. A seconda dell'espansione dell'alta pressione, le perturbazioni potranno essere più fredde o più miti. Una possibile incursione fredda potrebbe interessare l'Italia nel weekend dell'Immacolata, con nevicate a bassa quota anche al Nord.

Previsioni Meteo:

- Sabato 30 novembre:- Nord: soleggiato.- Centro: piogge e nevicate in collina sulle regioni adriatiche.- Sud: instabile con piogge e nevicate oltre i 1000 metri.

- Domenica 1 dicembre:- Nord: soleggiato.- Centro: nuvolosità sulle regioni adriatiche, venti da nord, sole altrove.- Sud: cielo spesso coperto, poche piogge.

- Lunedì 2 dicembre:- Nord: prevalenza di sole.- Centro: bel tempo.- Sud: nubi sparse.

Tendenza: da martedì peggiora al Centro-Nord, successivamente anche al Sud.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per sabato 30 novembre in diverse regioni, tra cui Abruzzo, Calabria, Molise e Sicilia, a causa di piogge e possibili criticità idrogeologiche.

