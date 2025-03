Grande Fratello: chi è Lorenzo Spolverato, dalla controversia all'amore con Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato, 27 anni, è uno dei finalisti della diciottesima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la sua permanenza nella Casa, Lorenzo ha spesso suscitato polemiche per atteggiamenti considerati "maschilisti" e poco rispettosi verso gli altri concorrenti.

Nato e cresciuto nelle case popolari di Milano, Lorenzo ha raccontato di aver vissuto un'infanzia difficile in una famiglia umile, affrontando carenze economiche e alimentari. A 15 anni ha iniziato a lavorare come cameriere per sostenere la famiglia, mantenendo con essa un forte legame. Prima di entrare nel Grande Fratello, ha svolto diverse professioni: cameriere, sommelier, bodyguard, animatore turistico e modello. Il suo obiettivo è diventare attore, motivo per cui ha frequentato corsi di recitazione e partecipato a spot pubblicitari, cortometraggi e produzioni teatrali.

Appassionato di sport, Lorenzo è stato portiere di pallanuoto per la squadra Canottieri Milano nella categoria under 18 e ha praticato kickboxing a livello agonistico per diversi anni. Nel 2020 ha partecipato come tentatore a 'Temptation Island'.

Durante il reality, Lorenzo si è avvicinato prima a Helena Prestes e successivamente a Shaila Gatta, ex velina di 'Striscia la Notizia'. Con Shaila, l'interesse è nato dopo una settimana trascorsa insieme in Spagna durante l''Erasmus' del 'Gran Hermano'. Rientrati nella Casa, tra i due è iniziata una relazione caratterizzata da passione e frequenti discussioni, senza mai raggiungere un equilibrio stabile.

