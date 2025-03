Chi è Jessica Morlacchi: dalla musica al Grande Fratello

Jessica Morlacchi, nata a Roma il 17 luglio 1987, è una cantante e personaggio televisivo italiano. Ha iniziato a studiare basso all'età di 7 anni, avvicinandosi successivamente al canto. Nel 1998 ha fondato il gruppo musicale Eta Beta, poi rinominato Gazosa, con cui ha ottenuto successo vincendo la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2001 con "Stai con me (Forever)".

Il singolo "www.mipiacitu" è diventato un tormentone estivo dello stesso anno. Nel 2003 ha lasciato la band per intraprendere la carriera solista, partecipando a eventi come il Festival di Sanremo 2005, dove ha duettato con Marco Masini. Ha pubblicato diversi singoli e l'EP "Amo il Sole" nel 2012. Nel 2013 ha partecipato a "The Voice of Italy" nel team di Riccardo Cocciante.

Dal 2020 al 2023 è stata presenza fissa nel programma "Oggi è un altro giorno" su Rai 1. Nel 2024 ha partecipato alla diciottesima edizione del Grande Fratello, ritirandosi durante la ventunesima puntata e rientrando successivamente grazie al televoto. Nel 2019 ha rivelato di aver sofferto per dieci anni di attacchi di panico e depressione dopo il successo adolescenziale con i Gazosa.

Nel 2022 è stata coinvolta in un incidente televisivo con Memo Remigi durante "Oggi è un altro giorno", episodio che ha portato all'allontanamento di Remigi dal programma. Successivamente, i due hanno chiarito privatamente, mantenendo un rapporto amichevole.

