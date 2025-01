Grande Fratello, anticipazioni del 13 gennaio: il ritorno di Jessica Morlacchi e nuove eliminazioni

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 13 gennaio, con il Grande Fratello. Alfonso Signorini annuncerà il concorrente che dovrà abbandonare immediatamente la Casa tra Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi.

La serata sarà caratterizzata anche dal ritorno di Jessica Morlacchi, che aveva deciso di lasciare il reality nella puntata precedente per evitare il televoto. Jessica farà il suo ingresso nella Casa per affrontare i conti rimasti in sospeso, in particolare con Helena Prestes e Luca Calvani. L'annuncio è stato dato da Federica Panicucci durante la diretta di Mattino Cinque, definendo la puntata "da non perdere".

Nella scorsa puntata, il Grande Fratello ha annullato il televoto a causa di una serie di episodi accesi nella Casa, inclusi gli scontri tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes. I protagonisti coinvolti sono stati nominati d'ufficio e sottoposti a una misura disciplinare, come spiegato da Alfonso Signorini: "Siete in nomination d'ufficio. Andrete direttamente al televoto per l'eliminazione insieme ai nominati di stasera e non avrete diritto di voto in questa sessione di nomination".

Dopo aver appreso del provvedimento, Jessica ha chiesto di abbandonare la Casa, dichiarando di non voler restare in quelle condizioni. Signorini ha accettato la sua decisione, sottolineando: "Le tue parole hanno ferito. Puoi lasciare la Casa".

Questa sera, la tensione salirà alle stelle: chi tra Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi sarà costretto a lasciare il reality? L'appuntamento è fissato per le 21:30 su Canale 5.

