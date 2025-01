Helena Prestes rientra nella casa del Grande Fratello: tutti i dettagli della serata del 16 gennaio

Giovedì 16 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, che ha visto il ritorno di Helena Prestes nella casa. La serata è iniziata con la modella brasiliana che, dopo essere stata eliminata lo scorso lunedì 13 gennaio, è rientrata per un confronto con Lorenzo Spolverato. La loro relazione, che inizialmente sembrava caratterizzata da affinità e complicità, si è evoluta con il tempo, portando a un acceso scambio di opinioni tra i due ex amici.

Lorenzo Spolverato ha dichiarato di sentirsi ostacolato dalla presenza di Helena, soprattutto dopo che lui aveva intrapreso una relazione con Shaila Gatta. Helena, dal canto suo, ha accusato Lorenzo di averla manipolata, sottolineando che lui avrebbe agito solo per convenienza. "Per me tu hai sempre e solo giocato con me", ha detto, definendolo una persona egoista e falsa.

Nel corso della diretta, è emerso anche un altro tema che ha tenuto banco: il presunto segreto di Lorenzo Spolverato riguardo alla sua sessualità. Il Guru della moda, Saro Mattia Taranto, ha rivelato di aver avuto un bacio appassionato con il modello milanese prima del suo ingresso nel reality. Lorenzo ha negato fermamente la veridicità di queste affermazioni, rispondendo con fermezza: "Questo bacio non c'è mai stato".

Sul fronte delle nomination, i concorrenti preferiti dal pubblico di questa settimana sono risultati essere Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. I due hanno scelto di mandare in nomination Bernardo Cherubini, mentre Maxime Mbanda è stato il secondo concorrente a finire al televoto. Tra gli altri nomi in nomination figurano Emanuele Fiori, Alfonso D'Apice, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.

La serata ha regalato emozioni e confronti accesi, con i concorrenti che continuano a sfidarsi per guadagnarsi il favore del pubblico e il loro posto nella Casa del Grande Fratello.

