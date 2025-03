Monica Setta operata d'urgenza per occlusione intestinale causata da ernia strozzata

La conduttrice televisiva Monica Setta è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza presso la clinica Paideia di Roma a seguito di un'ernia strozzata che le aveva provocato un'occlusione intestinale. Setta ha condiviso l'accaduto sui social media, spiegando di aver avvertito forti dolori addominali non alleviati dai normali antidolorifici. Dopo aver consultato il professor Luigi Masoni, è stata ricoverata e operata. Ha espresso gratitudine verso il professor Masoni per la sua competenza e sensibilità umana, nonché verso la figlia Gaia e il compagno Alessio Vetrano per il loro sostegno durante questo periodo. Numerosi colleghi e amici, tra cui Rita Dalla Chiesa, Adriana Volpe, Walter Nudo e Loredana Lecciso, hanno inviato messaggi di incoraggiamento e auguri di pronta guarigione.