Antonella Clerici operata d'urgenza per un tumore: La conduttrice rassicura i fan

Antonella Clerici è stata ricoverata d'urgenza all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma per un intervento chirurgico. L'annuncio, dato personalmente da Clerici su Instagram, ha scosso i fan. La conduttrice ha raccontato di essere arrivata a Roma per un controllo di routine su una cisti ovarica, che si è poi rivelata più grave del previsto, necessitando un'operazione immediata per la rimozione delle ovaie.

Clerici ha voluto condividere pubblicamente la sua esperienza per sottolineare l'importanza della prevenzione. Ha ringraziato il suo team medico, tra cui il ginecologo Antonio Tafuri e il Prof. Enrico Vizza, per la professionalità e l'umanità dimostrata. Ha descritto il percorso come uno "tsunami", con una risonanza, ricovero e operazione in rapida successione.

L'annuncio è stato accolto da una marea di messaggi di supporto da colleghi e amici, tra cui Luciana Littizzetto, Mara Venier, Alessia Marcuzzi, Francesca Barra e Simona Ventura. Clerici, con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle al suo fianco, ha rassicurato tutti dicendo che l'operazione è andata bene e ora si trova in convalescenza. La parola "tumore" non è stata esplicitamente menzionata, ma la natura dell'intervento suggerisce un possibile coinvolgimento oncologico.

L'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, dove è avvenuto l'intervento, è rinomato per la sua eccellenza nella cura dei tumori, disponendo di tecnologie avanzate e un team di specialisti di alto livello. Il Prof. Enrico Vizza, che ha operato Clerici, è il direttore del dipartimento di Clinica e ricerca oncologica dell'istituto.