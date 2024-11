Donna accoltellata all'addome a Teramo: operata d'urgenza, indagini in corso

Oggi, intorno alle 12:30, unadi 51 anni di origine straniera è stataall'addome in via Marco Pannella, nei pressi dell'ufficio postale di. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale locale, dove i medici hanno eseguito un delicato intervento chirurgico per rimuovere una parte della lama rimasta conficcata nel suo corpo. Fortunatamente, sembra che l'aggressione non abbia compromesso organi vitali. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze dell'accaduto.