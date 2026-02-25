Donna trovata morta in casa a Ostellato con un coltello nel petto

A Ostellato una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa con un coltello nel petto, scoperta dal marito al rientro dal lavoro. Il corpo era a terra nell’appartamento, inutili i soccorsi arrivati poco dopo.

Una donna di 55 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Donatori degli Organi, a Ostellato, nel Ferrarese. Il corpo era sul pavimento, con un coltello conficcato all’altezza del cuore. A fare la scoperta è stato il marito, rientrato a casa intorno alle 19 dopo il lavoro.

L’uomo ha subito chiamato i soccorsi, ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che accertare il decesso. I Carabinieri sono intervenuti insieme agli specialisti della Scientifica, isolando l’area e avviando i rilievi all’interno dell’appartamento.

Gli accertamenti si sono estesi anche a un camper parcheggiato nei pressi della palazzina, utilizzato abitualmente dalla coppia. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento.

La donna lavorava come operatrice socio-sanitaria ed era conosciuta nel territorio. Lei e il marito si erano trasferiti da poco in paese e conducevano una vita riservata. Alcuni vicini hanno riferito di discussioni avvenute nei mesi passati, ma nel giorno della tragedia non sarebbero stati avvertiti rumori particolari.

Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Il colpo mortale, unico e molto violento, è al centro delle analisi della Scientifica e del medico legale, che stanno valutando posizione del corpo e dinamica della ferita.

Il marito è stato ascoltato a lungo per chiarire i suoi movimenti durante la giornata. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Ferrara, dove l’autopsia dovrà stabilire con precisione l’orario della morte e la natura dell’accaduto.