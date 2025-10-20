Lady Gaga conquista Milano con il suo 'Mayhem Ball': spettacolo Gothic Pop da record

Lady Gaga ha infiammato il Forum di Assago con la prima delle due date milanesi del suo attesissimo Mayhem Ball Tour, un’esplosione di energia e creatività che ha trasformato il palco in una vera e propria opera d’arte Gothic Pop.

Accolta da un boato fragoroso, la popstar americana è apparsa sospesa sopra il pubblico, avvolta in una gigantesca crinolina rossa al cui interno si muoveva una gabbia di ferro. Da quella scenografia spettacolare è partita la magia, con l’apertura affidata al brano ‘Abracadabra’, tratto dal nuovo album ‘Mayhem’.

Per oltre due ore, Lady Gaga ha guidato uno show impeccabile, tra coreografie visionarie e scenografie teatrali, eseguendo un repertorio che ha abbracciato tutte le fasi della sua carriera. In scaletta non sono mancati i grandi classici come ‘Poker Face’, ‘Judas’, ‘Bad Romance’ e ‘Paparazzi’, accanto ai brani più recenti che hanno infiammato i fan.

Il Mayhem Ball si è rivelato un’esperienza totale, in cui musica, moda e performance si fondono in un universo visivo potente e ipnotico. Tra luci, costumi e momenti di pura teatralità, Lady Gaga ha dimostrato ancora una volta di essere una delle artiste più innovative e influenti della scena mondiale.