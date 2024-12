Turchia , esplosione in fabbrica di esplosivi a Balikesir: 12 morti e 4 feriti

Un'esplosione in una fabbrica di esplosivi a Balikesir, nella Turchia occidentale, ha causato la morte di 12 persone e il ferimento di altre quattro. L'incidente è avvenuto alle 8:25 locali nel distretto di Karesi, a circa 100 chilometri da Istanbul, all'interno di un edificio appartenente alla compagnia Zsr, specializzata nella produzione di materiali esplosivi. L'esplosione ha provocato il crollo dell'intero edificio, trasformandolo in un ammasso di macerie.

Il governatore di Balikesir, Ismail Ustaoglu, ha dichiarato che non ci sono sospetti di sabotaggio e che le indagini preliminari suggeriscono un tragico incidente. Il ministro della Giustizia, Yilmaz Tunç, ha annunciato che quattro pubblici ministeri sono stati incaricati di investigare sulle cause dell'esplosione. Un team di esperti, tra cui ingegneri chimici, meccanici e specialisti in sicurezza sul lavoro, è stato formato per determinare l'origine dell'incidente.

Squadre di soccorso e vigili del fuoco sono intervenute rapidamente sul luogo, lavorando senza sosta per cercare eventuali sopravvissuti intrappolati tra i detriti.Le vittime sono state trasportate all'Istituto di medicina forense di Bursa per l'identificazione. Le autorità stanno valutando la possibilità che si sia trattato di un problema tecnico o di un errore umano. La fabbrica Zsr, operativa da anni, è nota per la produzione di materiale esplosivo destinato a usi industriali e militari, un settore in cui il rispetto delle norme di sicurezza è cruciale.

L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale. Gli abitanti del distretto hanno riferito di aver udito un boato assordante, seguito da una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Molti residenti si sono radunati nei pressi dell'area per cercare notizie sui propri cari e offrire supporto ai soccorritori.

