Musetti-Djokovic: orario, precedenti e dove vederlo in diretta ATP Miami Open

Oggi, martedì 25 marzo 2025, agli ottavi di finale del Miami Open, Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic. Il match è previsto non prima delle 20:30 ora italiana.

Musetti, attuale numero 16 del ranking ATP, ha raggiunto gli ottavi superando Quentin Halys al primo turno e Félix Auger-Aliassime al secondo. Djokovic, testa di serie numero 4 e sei volte campione a Miami, ha battuto Rinky Hijikata all'esordio e Camilo Ugo Carabelli al terzo turno, ottenendo la sua 411ª vittoria nei tornei Masters 1000, superando il precedente record di Rafael Nadal.

Nei precedenti incontri tra i due, Djokovic conduce con 7 vittorie a 1. L'unico successo di Musetti risale agli ottavi di finale del torneo di Monte Carlo nell'aprile 2023. L'ultimo confronto diretto si è tenuto alle Olimpiadi di Parigi nell'agosto scorso, dove Djokovic ha prevalso in semifinale, proseguendo poi a vincere la medaglia d'oro, mentre Musetti ha conquistato il bronzo.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

