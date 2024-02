Anticipazioni Lo Show dei Record 2024: concorrenti quarta puntata

La decima edizione de Lo Show dei Record, il celebre programma dedicato ai Guinness World Records, prosegue con la sua quarta puntata in onda questa sera, 25 febbraio 2024, su Canale 5 alle ore 21:20. Alla conduzione, per il quinto anno consecutivo, troviamo Gerry Scotti, che guiderà il pubblico attraverso una serie di performance mozzafiato e storie di vita emozionanti.

I concorrenti di questa puntata si cimenteranno in sfide che richiedono abilità fisiche e mentale, tra cui il ritorno del Palo Grasso, una prova di equilibrio e velocità su un palo di 12 metri cosparso di grasso. Un'altra novità è la prova dell'Albero Della Cuccagna, un gioco della tradizione popolare che vedrà 20 squadre competere per raggiungere la cima di un palo nel minor tempo possibile.

Durante questa e le prossime due puntate, i telespettatori potranno godere di spettacolari record acquatici. Questa settimana, la straordinaria Marina Kazankova, campionessa italiana di apnea e detentrice di quattro Guinness World Records, si esibirà in una danza in apnea a 10 metri di profondità nella piscina con acqua termale più profonda del mondo presso gli Y-40 Studios a Montegrotto. Successivamente, l'eccezionale judoka italiano Emanuele Bruno cercherà di ribaltare il maggior numero possibile di persone con una spettacolare mossa di Judo passandole sopra la sua spalla. Infine, una maestosa Poiana volerà dentro lo studio 11 di Cologno Monzese per affrontare un tragitto spettacolare e complesso.

Le prove in esterna si svolgeranno all'Autodromo di Monza, e tra i giudici che convalideranno i record ci saranno Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre, con l'Ambassador Marco Frigatti, figura storica del programma.

Per chi non potesse assistere alla trasmissione in diretta, sarà possibile seguire Lo Show dei Record 2024 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.