Empoli, 70enne scomparso ad Avane: ricerche in corso coordinate dai carabinieri

Proseguono le operazioni per ritrovare Franco Di Lorenzo, il pensionato settantenne residente a Empoli, scomparso nel pomeriggio di ieri dalla sua abitazione in località Avane. La prefettura di Firenze ha attivato il Piano per le persone scomparse, mentre i carabinieri di Empoli coordinano le ricerche. Il signor Di Lorenzo, affetto da problemi di salute e difficoltà motorie, si è allontanato a piedi intorno alle 16, utilizzando un deambulatore. Al momento della scomparsa indossava ciabatte di gomma nere, pantaloni della tuta grigio chiaro, una maglia di pile verde, un gilet a quadretti verde e marrone e un giubbotto nero con cappuccio. Le forze dell'ordine invitano chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

Empoli-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Dopo il successo all'ultimo minuto contro l'Athletic Bilbao, la Roma si concentra nuovamente sul campionato. Oggi, domenica 9 marzo 2025, i giallorossi affrontano l'Empoli allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena per la 28ª giornata di Serie A.

Coppa Italia: Juventus eliminata ai rigori dall'Empoli, toscani in semifinale - L'Empoli ha raggiunto per la prima volta nella sua storia le semifinali di Coppa Italia, eliminando la Juventus ai calci di rigore con un risultato di 4-2, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1. La partita, disputata all'Allianz Stadium di Torino, ha visto i toscani passare in vantaggio al 24° minuto grazie a un potente tiro da fuori area di Youssef Maleh.

Empoli-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Dopo l'eliminazione in Champions League contro il Club Brugge, l'Atalanta cerca riscatto in campionato. Oggi, domenica 23 febbraio 2025, i nerazzurri affrontano l'Empoli allo stadio Carlo Castellani per la 26ª giornata di Serie A. Anche i toscani, reduci dalla sconfitta con l'Udinese, sono in cerca di punti per migliorare la loro posizione in classifica.