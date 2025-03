MotoGP Austin 2025: orari, diretta TV e streaming del GP delle Americhe

Il terzo appuntamento del Campionato Mondiale MotoGP 2025 si svolge oggi, domenica 30 marzo, sul Circuito delle Americhe ad Austin, Texas. La gara principale della MotoGP è prevista per le ore 21:00 italiane. Gli appassionati possono seguirla in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e in streaming su SkyGo e NOW. Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 trasmetterà la gara in differita alle 23:05.

Il circuito di Austin è noto per il suo tracciato tecnico e impegnativo, con una lunghezza di 5,5 km e 20 curve, che mettono alla prova l'abilità dei piloti.

Oltre alla gara della MotoGP, il programma odierno prevede anche le competizioni delle altre classi:

Gara Moto3 alle 18:00 italiane.

Gara Moto2 alle 19:15 italiane.

Entrambe saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in differita su TV8 rispettivamente alle 20:05 e alle 21:20.

Per chi desidera approfondire ulteriormente, è possibile consultare il programma dettagliato del weekend sul sito ufficiale della MotoGP.

MotoGP Americhe 2025: Orari Qualifiche e Sprint Race, Dove Vederle - Il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2025, si svolge dal 28 al 30 marzo sul Circuit of the Americas di Austin, Texas. Dopo le prove libere del venerdì, sabato 29 marzo sono in programma le qualifiche e la Sprint Race.Dove Vedere le Sessioni: Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e in streaming su NOW e Sky Go.

MotoGP Argentina: Marc Márquez trionfa davanti al fratello Álex - Marc Márquez ha conquistato il Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del MotoGP 2025, disputato sul circuito di Termas de Río Hondo. Il pilota spagnolo della Ducati ha preceduto il fratello Álex, in sella alla Ducati del team Gresini, replicando il dominio già mostrato nel precedente Gran Premio in Thailandia.

MotoGP: oggi il Gran Premio d'Argentina – Orari e dove vederlo in TV - Oggi, domenica 16 marzo 2025, si disputa il Gran Premio d'Argentina sul circuito di Termas de Río Hondo. Dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri, Marc Márquez punta a consolidare la sua leadership nel campionato. Nella gara sprint, il pilota spagnolo ha preceduto il fratello Álex Márquez e Francesco "Pecco" Bagnaia, completando un podio tutto Ducati.