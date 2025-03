Scaletta Domenica In del 9 marzo 2025: ospiti e anticipazioni

Oggi, domenica 9 marzo 2025, alle 14:00 su Rai1, andrà in onda una nuova puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma.

La trasmissione si aprirà con un omaggio al cantautore Mino Reitano, scomparso nel 2009. In studio saranno presenti la moglie Patrizia Vernola e le figlie Grazia e Giuseppina per ricordare la sua carriera e la sua vita personale.

Successivamente, il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera e ricorderà l'attrice Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa, protagonista di numerosi film da lui prodotti.

La puntata offrirà anche momenti musicali con Brunori Sas, che si esibirà al pianoforte con il brano "L’albero delle noci", e Clara, che canterà "Febbre".

Inoltre, la conduttrice televisiva Serena Dandini presenterà il suo nuovo romanzo "C’era la luna". La giornalista Tiziana Panella, insieme al marito, il professor Vittorio Emanuele Parsi, condividerà l'esperienza vissuta a seguito di un malore improvviso che ha colpito Parsi, raccontata nel libro "La vita due volte".

La puntata si preannuncia ricca di emozioni e contenuti, spaziando tra musica, letteratura e storie di vita.

