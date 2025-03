Adriana Volpe smentisce tensioni a Ne vedremo delle belle: Notizie false, siamo unite

Nella puntata del 29 marzo 2025 di "Ne vedremo delle belle" su Rai 1, Adriana Volpe ha affrontato le voci che la vedrebbero al centro di tensioni con le colleghe del programma. La conduttrice ha espresso il proprio disappunto riguardo a queste notizie, definendole "fake news" e sottolineando come, durante la prima settimana di prove, tutte le partecipanti abbiano mostrato grande solidarietà e collaborazione.

Durante la trasmissione, sono stati mostrati filmati dei colloqui tra Volpe e le altre componenti del cast. Adriana ha menzionato una chat di gruppo in cui tutte le partecipanti hanno espresso sorpresa per le notizie circolate, evidenziando l'unità del gruppo. Ha poi sollevato una questione riguardante Valeria Marini, notando che quest'ultima aveva abbandonato il gruppo.

In diretta, Valeria Marini ha chiarito la situazione, spiegando di non essere a conoscenza delle notizie e attribuendo il suo allontanamento a una forte emicrania. Adriana Volpe ha concluso ipotizzando che Valeria potrebbe non aver nemmeno letto le notizie in questione.

"Ne vedremo delle belle" è un talent show in onda su Rai 1 dal 22 marzo 2025, condotto da Carlo Conti. Il programma vede dieci showgirl italiane sfidarsi in varie discipline, tra cui canto e ballo, sotto la valutazione di una giuria composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Nella seconda puntata, Carmen Russo ha prevalso nella sfida di ballo contro Adriana Volpe, come giudicato dalla "supergiuria" e dalle altre partecipanti.

