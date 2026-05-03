Antonelli domina il GP di Miami, Leclerc sfortunato perde il podio nel finale

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Kimi Antonelli vince il GP di Miami grazie a una strategia perfetta e una gestione impeccabile nel finale, respingendo il ritorno delle McLaren. Gara complicata per Leclerc e Hamilton, mentre un incidente spaventa il pubblico.

Antonelli domina il GP di Miami, Leclerc sfortunato perde il podio nel finale

Kimi Antonelli si prende ancora la scena nel GP di Miami, confermando il suo momento straordinario con una vittoria costruita tra freddezza e lucidità. Dopo un avvio non impeccabile, il pilota riesce a recuperare rapidamente e impone il suo ritmo grazie a una strategia efficace, gestendo con precisione la fase decisiva della corsa. Alle sue spalle si piazza Lando Norris, protagonista di un fine settimana in crescita dopo il successo nella Sprint. Il britannico mostra segnali di ritrovata competitività e sfrutta al meglio il potenziale della McLaren, chiudendo con un solido secondo posto davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, autore di una gara combattiva. Il finale riserva amarezza a Charles Leclerc, che perde terreno proprio nelle battute conclusive. Dopo aver mantenuto un buon ritmo per gran parte della gara, il monegasco viene superato a pochi giri dalla bandiera a scacchi e scivola fuori dal podio, chiudendo in sesta posizione. Gara complicata anche per Max Verstappen, costretto a inseguire dopo un errore nelle prime fasi. Nonostante diversi tentativi di rimonta e un duello acceso proprio con Leclerc, il campione olandese non riesce a trovare continuità, anche a causa di una gestione gomme poco efficace. Tra le note positive emerge la prestazione di Franco Colapinto, che sfrutta al meglio l’occasione e porta a casa punti preziosi con una prova concreta. Più in difficoltà George Russell, che ancora una volta termina alle spalle del compagno di squadra, e Lewis Hamilton, apparso discontinuo e poco incisivo nei momenti chiave. Momenti di tensione per l’incidente che coinvolge Pierre Gasly, protagonista di un violento contatto dopo una manovra azzardata di Lawson. La vettura dell’Alpine si ribalta, ma il pilota riesce a uscire senza conseguenze. Episodio che pesa sul giudizio del neozelandese, autore di una gara segnata da errori e scelte discutibili. Weekend da dimenticare anche per Hadjar, costretto al ritiro dopo pochi giri in seguito a un impatto contro il muro. Una prova segnata dalla frustrazione e senza possibilità di riscatto.

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