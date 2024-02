Chiara Ferragni si è separata da Fedez per la relazione con Trussardi?

Le voci che circolavano riguardo una presunta relazione tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi, indicate come possibile causa della crisi coniugale con Fedez, sono state ufficialmente smentite. Un portavoce del team di Chiara Ferragni ha confermato all'Adnkronos che non esiste alcuna relazione né una conoscenza particolare tra Ferragni e Trussardi. I due si sarebbero incrociati una sola volta, circa 5 o 6 anni fa, in occasione di un fashion show, senza sviluppare alcun tipo di rapporto.

Questa smentita arriva in un momento in cui le speculazioni sulla vita privata dell'influencer e dell'imprenditore erano al centro dell'attenzione mediatica, alimentando rumors e congetture. Tuttavia, le dichiarazioni ufficiali chiariscono che non vi è alcun fondamento nelle voci di una relazione tra i due, ponendo fine alle speculazioni.