Sangiovanni annuncia il ritorno: Sto molto meglio, pronto a fare nuova musica

Il cantautore vicentino Sangiovanni è tornato sui social dopo una lunga assenza per comunicare ai fan di sentirsi pronto a riprendere la sua carriera musicale. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, appare sereno accanto al suo rottweiler e dichiara: "Sto bene, sono contento di fare questo video per dirvelo, sto molto meglio. Sono tornato in studio a scrivere, a cantare".

Sangiovanni ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini durante l'ultimo anno trascorso lontano dalle scene e dai social: "Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l'affetto che ho ricevuto è stato veramente bellissimo. Spero di ricambiarlo presto, spero di vedervi, mi mancate veramente tanto".

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano "Finiscimi", Sangiovanni aveva deciso di prendersi una pausa, posticipando l'uscita dell'album "Privacy" e il concerto al Forum di Assago previsto per il 5 ottobre 2024. Durante questo periodo, aveva comunicato ai fan la necessità di allontanarsi dalla musica per ritrovare sé stesso e definire nuovi obiettivi.

Ora, dopo sei mesi dall'ultima apparizione sui social, Sangiovanni annuncia con entusiasmo: "Siamo pronti per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme". I fan attendono con impazienza di ascoltare i nuovi progetti dell'artista e di rivederlo presto sul palco.