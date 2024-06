Barbara D'Urso annuncia il suo ritorno in televisione su una nuova rete

Barbara D'Urso ha confermato il suo atteso ritorno in televisione, ma su una nuova rete. L'annuncio è avvenuto a Trapani durante un evento per celebrare il ritorno della squadra di calcio in Serie C, dove la D'Urso ha partecipato insieme a Francesco Facchinetti. Dopo la conclusione del suo lungo rapporto con Mediaset, la celebre conduttrice ha rivelato che sarà presto visibile su un altro canale televisivo. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo dal pubblico presente.

Durante l'evento, Barbara D'Urso ha scherzato sul suo ritorno, dicendo che sarà su un "altro numero del telecomando", senza però specificare su quale canale. La sua dichiarazione ha subito suscitato l'interesse dei presenti e dei giornalisti, che hanno cercato di ottenere ulteriori dettagli, ma la conduttrice ha mantenuto un atteggiamento giocoso, senza svelare troppo.

Negli ultimi giorni, Valerio Antonini, patron del Trapani e di TeleSud, aveva lasciato intendere che erano in corso delle trattative con la D'Urso per una collaborazione più duratura con la rete locale. Questo suggerisce che la conduttrice potrebbe essere coinvolta in nuovi progetti televisivi a livello locale, ampliando così il suo orizzonte professionale dopo l'addio a Mediaset.

Lucio Presta, manager di Barbara D'Urso, ha recentemente dichiarato che il ritorno della conduttrice sul piccolo schermo è stato oggetto di diverse speculazioni, ma ha confermato che il momento per il suo ritorno è vicino. La notizia ha generato grande attesa tra i fan della D'Urso, desiderosi di rivederla in azione.

La sua presenza a Trapani e l'annuncio del nuovo progetto hanno suscitato grande entusiasmo e curiosità, promettendo novità interessanti per i telespettatori. Mentre i dettagli specifici del suo nuovo incarico televisivo rimangono avvolti nel mistero, l'attesa per il ritorno della conduttrice è palpabile, e tutti si chiedono quale sarà il prossimo capitolo della sua avvincente carriera televisiva.