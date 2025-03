GIGABYTE B760 GEN5 – Grafica al Top con PCIe Gen5

Le schede madri della serie B760 Gen5 offrono prestazioni di nuova generazione con supporto completo PCIe Gen5 x16

?GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori globali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, annuncia oggi il lancio delle nuove motherboard B760 GEN5. Queste schede madri offrono il supporto completo per PCIe Gen5 x16, portando le prestazioni grafiche a livelli senza precedenti. Il suffisso “GEN5” nei nomi dei modelli indica la compatibilità con le future generazioni di hardware, rendendo queste schede madri perfettamente adatte alle più recenti schede grafiche GeForce RTX 50 e Radeon RX 9000.

Le nuove motherboard B760 GEN5 sfruttano al massimo la larghezza di banda raddoppiata del PCIe Gen5, garantendo frame rate fulminei, latenza ridotta e una fedeltà visiva superiore, fornendo un vantaggio competitivo essenziale per i gamer. Per i creatori di contenuti e i professionisti, questo si traduce in tempi di rendering significativamente ridotti e un flusso di lavoro più fluido, anche con le applicazioni visive più esigenti.

Democratizzazione delle Prestazioni PCIe Gen5

Rompendo le barriere del mercato, le motherboard GIGABYTE B760 GEN5 si affermano come la piattaforma Intel più accessibile con supporto completo a PCIe Gen5. Questo permette di beneficiare delle prestazioni di nuova generazione senza i costi elevati solitamente associati alle tecnologie all’avanguardia, rendendo la potenza della grafica PCIe Gen5 accessibile a un pubblico più ampio di gamer e creatori di contenuti.

Design Rivoluzionario e Facile da Assemblare

Le nuove schede madri introducono una serie di innovazioni progettate per semplificare l’assemblaggio del PC:

WIFI EZ-Plug : elimina le difficoltà nell’installazione delle antenne con un sistema di connessione rapido e intuitivo che garantisce un segnale ottimale con il minimo sforzo.

: elimina le difficoltà nell’installazione delle antenne con un sistema di connessione rapido e intuitivo che garantisce un segnale ottimale con il minimo sforzo. PCIe EZ-Latch : rivoluziona l’installazione della scheda grafica con un design a sgancio rapido senza attrezzi per lo slot PCIe 5.0x16, rendendo aggiornamenti e manutenzione più semplici che mai.

: rivoluziona l’installazione della scheda grafica con un design a sgancio rapido senza attrezzi per lo slot PCIe 5.0x16, rendendo aggiornamenti e manutenzione più semplici che mai. EZ-Latch Plus per unità M.2: introduce un sistema di connessione completamente senza viti, trasformando una delle operazioni più tediose dell’installazione dello storage in un semplice processo a incastro.

Queste innovazioni rendono la serie B760 GEN5 la piattaforma ideale per chiunque, dai principianti agli assemblatori esperti, che desiderano efficienza e praticità.

Potenza Grafica Senza Compromessi

Le schede madri GIGABYTE B760 GEN5 offrono la massima larghezza di banda del PCIe Gen5 mantenendo l’affidabilità e l’innovazione tipiche del brand. Lo slot PCIe UD è dotato di Ultra Durable™ SMD PCIe 5.0 Armor, che fornisce un supporto strutturale avanzato per le schede grafiche ad alte prestazioni di ultima generazione, garantendo una conduttività elettrica ottimale per prestazioni costanti e affidabili durante sessioni di gaming intense o operazioni di rendering.

Gestione Termica Avanzata per Prestazioni Grafiche Costanti

Poiché il surriscaldamento è il principale nemico delle prestazioni grafiche stabili, le motherboard B760 GEN5 integrano soluzioni di raffreddamento avanzate:

VRM Thermal Armor Advanced : previene il surriscaldamento dei componenti di alimentazione durante le operazioni più intense.

: previene il surriscaldamento dei componenti di alimentazione durante le operazioni più intense. M.2 Thermal Guard: garantisce che la velocità dello storage non diventi un collo di bottiglia per il caricamento delle texture e lo streaming delle risorse.

Connettività Completa

Gli utenti beneficeranno inoltre di opzioni di connettività avanzate, tra cui LAN 2.5GbE abbinata alla tecnologia Wi-Fi 6E 802.11ax, per esperienze di gioco online senza lag. Inoltre, le porte USB-C® 20Gb/s sul retro e USB-C® 10Gb/s sul pannello frontale supportano periferiche ad alta velocità. Le uscite DisplayPort e HDMI garantiscono immagini cristalline conformi agli ultimi standard visivi. Le prestazioni dello storage raggiungono nuovi livelli con due slot PCIe 4.0 x4 M.2, assicurando tempi di caricamento rapidi per i giochi e uno streaming fluido delle risorse.

Le schede madri GIGABYTE B760 GEN5 sono ora disponibili sul mercato. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760M-AORUS-ELITE-WIFI6E-GEN5