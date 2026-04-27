GIGABYTE e NVIDIA lanciano il bundle PRAGMATA con le nuove GeForce RTX 50 tra grafica AI e gaming avanzato

Giuseppe Saieva | 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

GIGABYTE lancia il bundle PRAGMATA con le nuove GPU RTX 50 per spingere il gaming grazie all’IA. L’iniziativa coinvolge schede grafiche, laptop e desktop selezionati, con prestazioni avanzate e grafica più realistica.

PRAGMATA
GIGABYTE e NVIDIA lanciano il bundle PRAGMATA con le nuove GeForce RTX 50 tra grafica AI e gaming avanzato

GIGABYTE ha avviato una collaborazione con NVIDIA per proporre un nuovo bundle dedicato al gaming, legato al titolo PRAGMATA. L’offerta riguarda una selezione di schede grafiche, computer desktop e laptop equipaggiati con GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 o modelli superiori, incluse le versioni per notebook. L’iniziativa è valida per gli acquisti effettuati tra il 14 aprile e il 12 maggio, con possibilità di riscattare il gioco entro il 9 giugno.

Le nuove GPU della serie GeForce RTX 50 si basano sull’architettura NVIDIA Blackwell e puntano a migliorare resa grafica e fluidità. Tra le tecnologie integrate spicca il path tracing, che permette di simulare il comportamento della luce in modo realistico durante il rendering. A questo si affiancano DLSS 4, che sfrutta l’intelligenza artificiale per aumentare il numero di fotogrammi e migliorare la qualità visiva, e NVIDIA Reflex, pensato per ridurre i tempi di risposta nei comandi.

Sul fronte hardware, GIGABYTE ha lavorato soprattutto sul raffreddamento. La AORUS GeForce RTX 5090 AI BOX utilizza il sistema a liquido all-in-one WATERFORCE, progettato per mantenere temperature stabili anche in spazi ridotti. Le altre schede della serie adottano invece il sistema WINDFORCE, con ventole Hawk Fan e materiali termoconduttivi derivati dal settore server, per garantire prestazioni costanti anche sotto stress.

L’offerta include anche diversi sistemi completi. Tra i laptop compatibili figurano i modelli MASTER 16, AERO X16 e GAMING A16 PRO, dotati di GPU RTX 5070 o superiori e del sistema di raffreddamento WINDFORCE Infinity. Questi dispositivi integrano anche l’assistente AI proprietario GiMATE, sviluppato per gestire le risorse e ottimizzare il funzionamento del sistema. Sul lato desktop, le configurazioni AORUS PRIME 5 e alcune versioni PRIME 3 puntano su una struttura pronta all’uso, con raffreddamento completo e connettività estesa.

Chi acquista uno dei prodotti inclusi nell’iniziativa riceverà un codice per scaricare la versione standard di PRAGMATA, da attivare entro la scadenza prevista. L’obiettivo è offrire un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente, sfruttando le nuove capacità di calcolo e le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

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