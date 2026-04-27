GIGABYTE e NVIDIA lanciano il bundle PRAGMATA con le nuove GeForce RTX 50 tra grafica AI e gaming avanzato

GIGABYTE lancia il bundle PRAGMATA con le nuove GPU RTX 50 per spingere il gaming grazie all’IA. L’iniziativa coinvolge schede grafiche, laptop e desktop selezionati, con prestazioni avanzate e grafica più realistica.

GIGABYTE ha avviato una collaborazione con NVIDIA per proporre un nuovo bundle dedicato al gaming, legato al titolo PRAGMATA. L’offerta riguarda una selezione di schede grafiche, computer desktop e laptop equipaggiati con GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 o modelli superiori, incluse le versioni per notebook. L’iniziativa è valida per gli acquisti effettuati tra il 14 aprile e il 12 maggio, con possibilità di riscattare il gioco entro il 9 giugno.

Le nuove GPU della serie GeForce RTX 50 si basano sull’architettura NVIDIA Blackwell e puntano a migliorare resa grafica e fluidità. Tra le tecnologie integrate spicca il path tracing, che permette di simulare il comportamento della luce in modo realistico durante il rendering. A questo si affiancano DLSS 4, che sfrutta l’intelligenza artificiale per aumentare il numero di fotogrammi e migliorare la qualità visiva, e NVIDIA Reflex, pensato per ridurre i tempi di risposta nei comandi.

Sul fronte hardware, GIGABYTE ha lavorato soprattutto sul raffreddamento. La AORUS GeForce RTX 5090 AI BOX utilizza il sistema a liquido all-in-one WATERFORCE, progettato per mantenere temperature stabili anche in spazi ridotti. Le altre schede della serie adottano invece il sistema WINDFORCE, con ventole Hawk Fan e materiali termoconduttivi derivati dal settore server, per garantire prestazioni costanti anche sotto stress.

L’offerta include anche diversi sistemi completi. Tra i laptop compatibili figurano i modelli MASTER 16, AERO X16 e GAMING A16 PRO, dotati di GPU RTX 5070 o superiori e del sistema di raffreddamento WINDFORCE Infinity. Questi dispositivi integrano anche l’assistente AI proprietario GiMATE, sviluppato per gestire le risorse e ottimizzare il funzionamento del sistema. Sul lato desktop, le configurazioni AORUS PRIME 5 e alcune versioni PRIME 3 puntano su una struttura pronta all’uso, con raffreddamento completo e connettività estesa.

Chi acquista uno dei prodotti inclusi nell’iniziativa riceverà un codice per scaricare la versione standard di PRAGMATA, da attivare entro la scadenza prevista. L’obiettivo è offrire un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente, sfruttando le nuove capacità di calcolo e le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.