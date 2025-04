Path of Exile 2: Dawn of the Hunt disponibile da oggi

Path of Exile 2: Dawn of the Hunt disponibile da oggi con la nuova classe Cacciatrice, cosmetici gratuiti ottenibili tramite Twitch Drops

Scatenate il caos oggi con Path of Exile 2: Dawn of the Hunt, che introduce la Cacciatrice, una potente lancia ibrida da mischia e a distanza, nuove modifiche all'endgame e tre cosmetici gratuiti che possono essere ottenuti tramite i Twitch Drops! I punti salienti del primo aggiornamento dei contenuti includono:

Classe Cacciatrice: Combattimento agile che mescola attacchi in mischia e a distanza con lancia e compagni bestiali.

Cinque Ascendancy: Personalizzate il vostro stile di gioco con nuovi path come i sacrifici di sangue del Ritualista e i poteri caotici del Lich.

Endgame espanso: Meccaniche rinnovate, nuove mappe uniche e torri migliorate per un contenuto endgame più gratificante.

Oltre 100 nuove gemme di supporto: La diversità delle costruzioni si espande con modificatori di abilità innovativi come gli Haemocrystals, Caltrops, ed Enormity.

Oggetti unici e crafting: Oltre 100 oggetti unici di Mid ed Endgame, i primi incantesimi unici, aggiornamenti sul crafting e potenti rune.

Rogue Exiles: Sperimentate il combattimento PVP in duelli dinamici e combattete contro i Rogue Exiles, che sono in grado di schivare, di seguire i vostri movimenti e di contrastare i vostri attacchi. Reclamate il bottino dopo averli sconfitti!

I giocatori possono ottenere gratuitamente i seguenti cosmetici guardando almeno tre ore di streaming sulla categoria Twitch di Path of Exile 2 durante orari specifici:

Pet Cervo Nobile Azmeri dal 4 aprile, dalle 21:00 CET fino alle 14:00 del 12 aprile.

Cosmetico Trofeo del Cacciatore e Cavalcatura Guard ia d’onore di Rhoa dal 13 aprile alle 14:00 CET fino alle 14:00 CET del 19 aprile.

