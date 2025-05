Path of Exile 2: Dawn of the Hunt

Path of Exile 2: Dawn of the HuntUna nuova infografica raccoglie i dati più importanti delle ultime 3 settimane

Path of Exile 2: Dawn of the Hunt è uscito da un po' di tempo ormai e abbiamo raccolto alcune statistiche delle prime tre settimane per condividerle con voi:

Arbiter of Ash è stato ucciso 355,877 di volte.

3,406,779 di Mappe Uniche sono state completate

Sono stati raccolti 3,27 trilioni di oro, pari a 6,48 miliardi di oro all'ora.

Sono state chiuse 1,44 miliardi di istanze.

185.961.090 di giocatori uccisi nelle standard league.

291.112 giocatori uccisi nelle hardcore league.

E di seguito potete invece trovare l’analisi delle classi utilizzate dal momento del lancio di Dawn of the Hunt:

1. 23.78% Amazon

2. 12.27% Lich

3. 10.12% Deadeye

4. 8.15% Smith of Kitava

5. 7.87% Invoker

6. 0.74% Acolyte of Chayula

7. 1.32% Chronomancer

8. 1.77% Tactician

9. 1.77% Warbringer

10. 1.82% Pathfinder

Path of Exile 2: Dawn of the Hunt disponibile da oggi

Path of Exile 2: Dawn of the Hunt arriva ad Aprile

Una nuova caccia inizia in Path of Exile 2 il 4 aprile, 9pm CET, scatenando una nuova brutale era di carneficine.