Trump critica ancora Meloni e raffredda i rapporti tra Usa e Italia sull'Iran

Donald Trump attacca Giorgia Meloni e mette in discussione i rapporti tra Stati Uniti e Italia dopo le divergenze sull’Iran, citando anche il ruolo strategico del petrolio che passa dallo Stretto di Hormuz.

Donald Trump torna a colpire Giorgia Meloni e lo fa con parole nette, dichiarando che tra Washington e Roma non esiste più lo stesso legame di prima. Il presidente americano ha parlato durante un’intervista a Fox News, accusando la premier italiana di non aver mostrato determinazione sulla questione iraniana.

Trump ha spiegato che il giudizio nei confronti dell’Italia è cambiato dopo il mancato sostegno nella gestione della crisi con Teheran. Secondo il presidente Usa, chi non si schiera in una fase delicata come quella attuale rischia di compromettere i rapporti anche su altri dossier internazionali più rilevanti.

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Nel corso del programma televisivo, Trump ha sottolineato anche un aspetto economico e strategico. Ha ricordato che l’Italia dipende in modo significativo dal petrolio che transita attraverso lo Stretto di Hormuz, una delle aree più sensibili del Medio Oriente, lasciando intendere che la posizione italiana non sarebbe coerente con i propri interessi energetici.

Il presidente americano ha poi allargato il discorso all’Alleanza Atlantica, mettendo in discussione l’impegno finanziario degli Stati Uniti. Trump ha criticato la Nato, sostenendo che Washington spende cifre enormi per la difesa comune senza ricevere un adeguato sostegno politico dagli alleati quando si tratta di scelte cruciali.

L’intervista è stata condotta da Maria Bartiromo, giornalista statunitense che ha recentemente ottenuto la cittadinanza italiana per meriti speciali. Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta dei ministri Matteo Piantedosi e Antonio Tajani, le è stato conferito per il contributo dato nel rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti nel corso della sua carriera.

La cittadinanza è stata formalizzata il 19 settembre, premiando oltre trent’anni di attività giornalistica e il costante impegno nei confronti delle istituzioni italiane.