Trump elogia Meloni: incontro pieno di energia a Parigi con il supporto di Stroppa e Musk

Donald Trump ha definito "grande" l'incontro avuto con Giorgia Meloni durante un ricevimento all'Eliseo, a Parigi, in occasione della riapertura di Notre Dame, dove erano presenti 60 leader internazionali. Il presidente americano eletto ha raccontato al New York Post di aver avuto un colloquio positivo con la presidente del Consiglio, descrivendola come "piena di energia". Trump ha aggiunto: "Sono stato molto con lei. Siamo andati d'accordo alla grande".

Dettagli sull’organizzazione dell’incontro emergono dalle dichiarazioni di Andrea Stroppa, informatico e collaboratore di Elon Musk, durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Stroppa ha spiegato di aver contribuito a facilitare l’agenda di Trump, Meloni e Musk, tutti presenti a Parigi. "Ho aiutato Elon a conciliare la sua agenda con quella della Meloni. Ho parlato con entrambi e poi si sono sentiti direttamente", ha detto.

Stroppa ha inoltre rivelato un particolare curioso sull'immortalare l’evento: "La foto dell’incontro è stata scattata da Optimus, il robot di Tesla, che era lì per documentare". Ha poi aggiunto che l'incontro è avvenuto probabilmente dopo la cena, verso mezzanotte, ma non ricorda esattamente i dettagli temporali.

