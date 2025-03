SUPER ROBOT WARS Y IN ARRIVO NEL 2025

Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare SUPER ROBOT WARS Y, in arrivo per Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC via Steam nel 2025.

SUPER ROBOT WARS Y è un RPG di combattimento tattico che riunisce unità e piloti di diversi anime per combattere i loro nemici comuni. Scopri alcune delle serie e preparati a combattere numerosi nemici guardando il trailer di annuncio:

https://youtu.be/5C7eJColNo0

Questo gioco è l'ultima aggiunta alla serie SUPER ROBOT WARS, iniziata più di 30 anni fa. I giocatori dovranno posizionare strategicamente le loro unità e comandarle per sconfiggere i loro avversari. Per rafforzare i loro eroi e superare la prossima sfida, saranno in grado di potenziare le unità e addestrare i piloti con i crediti e le risorse guadagnate dopo ogni missione.

I giocatori potranno divertirsi con impossibili battaglie epiche in cui unità e piloti di tutte le serie si scontrano insieme! Preparati a intraprendere un viaggio incredibile in questa nuova saga di SUPER ROBOT WARS.

SUPER ROBOT WARS Y includerà unità e mech da diverse serie, come COMBATTLER V, Aura Battler Dunbine, Mobile Fighter G Gundam, Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury Season 1, Majestic Prince, Macross Delta: Passionate Walküre, Code Geass Lelouch of the Re;surrection, Getter Robot Arc...e molte altre!