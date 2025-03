Diaco apre 'Bellamà' con una lettera a Sgarbi: Forza Vittorio, ti si vuole bene

Pierluigi Diaco ha aperto la puntata odierna di 'Bellamà' su Rai2 con un messaggio di sostegno rivolto a Vittorio Sgarbi, critico d'arte ricoverato da giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una grave depressione.

Il programma è iniziato senza la consueta sigla; visibilmente commosso, Diaco si è rivolto al pubblico e poi direttamente a Sgarbi:

"Vittorio Sgarbi, che ha fatto dell’intelligenza, della vitalità, dell’amore per l’arte gli ingredienti principali della sua esistenza, sta vivendo un periodo molto difficile: una depressione pericolosa e preoccupante che lo costringe in un letto del Policlinico Gemelli di Roma. Recentemente, in un'intervista, ha definito questo malessere 'una condizione fisica e morale che non posso evitare'. Poi ha aggiunto: 'Come abbiamo il corpo, così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare'."

Diaco ha proseguito: "Caro Vittorio, lungi da me volere entrare nella tua intimità e peccare di ingerenza nel conflitto interiore che stai attraversando. Ma avendo reso tu stesso pubblico questo sconforto che non ti permette di guardare alla vita e al tuo futuro con speranza e amore, mi permetto di inoltrarti un abbraccio sentito e fraterno. In passato ho conosciuto con un’intensità sicuramente più leggera della tua cosa significa vedere all’improvviso il buio, quel colore non colore così potente da negare tutti gli altri di cui la vita si colora. La televisione, il mezzo da cui io ti sto parlando, deve moltissimo alla tua intemperante intelligenza, alla tua vis polemica e al tuo amato e odiato modo di relazionarti agli interlocutori con cui ti sei confrontato negli studi televisivi. Permettimi di entrare in punta di piedi nel tuo spazio e dirti pubblicamente: Forza Vittorio, ti aspettiamo perché abbiamo bisogno di tornare a discutere e litigare con te. Ti si vuole bene."

Questo messaggio si aggiunge alle numerose testimonianze di affetto e vicinanza che Sgarbi sta ricevendo in questi giorni difficili. Amici e colleghi hanno espresso pubblicamente il loro sostegno, sottolineando l'importanza del contributo di Sgarbi nel panorama culturale italiano.

