Veeam annuncia i vincitori italiani dei ProPartner Award per il 2024

Veeam Software, leader mondiale nel settore della Data Resilience, annuncia i vincitori italiani dei Veeam ProPartner Awards 2024. Questi premi vengono conferiti annualmente per celebrare il successo straordinario e l’impegno dei partner Veeam Value-Added Reseller (VAR) e Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Come azienda fortemente orientata al canale, Veeam è orgogliosa di riconoscere questi partner per la loro abilità nel mettere al centro il supporto ai clienti e per aver saputo sfruttare al massimo le eccezionali potenzialità dei prodotti e dei servizi Veeam. I vincitori sono riusciti a garantire ai propri clienti una resilienza avanzata in un panorama IT in continua evoluzione, offrendo una protezione superiore e una capacità di recupero ottimale per carichi di lavoro, dati e applicazioni.

Elena Bonvicino, Manager of Channel, Italy di Veeam, ha dichiarato: “Secondo l’ultimo Veeam® 2024 Ransomware Trends Report, il ransomware continua a essere una minaccia costante per le aziende, rappresentando la principale causa di interruzioni e downtime IT, con il 41% dei dati compromessi durante un cyberattacco. Il report evidenzia che solo il 57% dei dati compromessi viene effettivamente recuperato, lasciando le aziende esposte a significative perdite di dati e a un impatto negativo sul business. Per garantire una resilienza informatica capace di affrontare queste sfide, è essenziale disporre di una rete di ProPartner con un’ampia varietà di competenze, e Veeam si avvale dei migliori professionisti del settore. I loro servizi, supportati dalla Veeam Data Platform – una soluzione unica per la protezione di applicazioni cloud, virtuali, fisiche, SaaS e Kubernetes – offrono ai clienti la resilienza, la sicurezza e la disponibilità di dati e applicazioni necessarie. I nostri vincitori hanno raggiunto risultati straordinari nel 2024, e li ringrazio sinceramente per la loro preziosa collaborazione e la fiducia che ci hanno accordato.”

Di seguito le categorie e i vincitori dei premi in Italia:

The Fastest Growth of the Year: ACS Data Systems SpA

The Most Significant Project of the Year: Sinthera, WeAreProject

The Best VCSP Partner of the Year: Retelit S.p.A

The Best Veeam Data Cloud for Microsoft 365: R1 SPA

The Best VASP partner 2024: Assyrus Srl

Il miglior partner COM dell'anno : VAR GROUP SPA

Il miglior partner ORL dell'anno: Lutech SpA

La migliore performance di Marketing dell'anno : CloudFire Srl

Il miglior partner di rivendita Kasten dell'anno : NPO SISTEMI SRL

Il miglior partner ibrido dell'anno : Horsa Group

Il network Veeam ProPartner è un ecosistema globale di partner che collaborano, sia direttamente che indirettamente, per sviluppare e commercializzare soluzioni e servizi arricchiti dalla tecnologia Veeam. I ProPartner VAR e VCSP che fanno parte di questo network hanno accesso a programmi, strumenti e risorse pensati per aumentare la redditività e favorire la crescita, in linea con i loro modelli di business e obiettivi. Insieme ai nostri partner, Veeam fornisce alle aziende gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare le sfide dell’attuale panorama digitale, assicurando la massima protezione dei dati e capacità di recupero.

