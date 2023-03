Veeam - i vincitori italiani dei ProPartner Award per il 2022

Veeam Software, leader nella Modern Data Protection, ha annunciato i vincitori dei Veeam ProPartner Awards per il 2022 in Italia. Il riconoscimento si rinnova ogni anno per premiare gli straordinari successi e l'impegno dei Veeam ProPartner Value-Added Reseller (VAR), Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) e Veeam Accredited Service Partner (VASP). In quanto azienda incentrata sul canale, Veeam premia quei partner che hanno saputo trarre vantaggio dall’esperienza di Veeam e supportato i propri clienti nell’implementazione di soluzioni per la Modern Data Protection in ambienti IT sempre più complessi.

Elena Bonvicino, Manager of Channel, Italy di Veeam, ha dichiarato: “Il 2022 ha confermato le sfide che le aziende stavano già affrontando per uscire dalla pandemia globale. Tra queste, l'onnipresente e crescente incidenza degli attacchi ransomware, che hanno lasciato indenne solo il 14% delle organizzazioni italiane. Con backup sicuri e immutabili come ultima linea di difesa contro il ransomware, la protezione dell'IT aziendale in tutti gli ecosistemi è essenziale per mantenere le aziende in attività”.

“Per soddisfare la miriade di richieste che i moderni processi e le esposizioni aziendali pongono ai nostri clienti, è necessaria una rete di ProPartner con una ricca complementarietà di competenze, e Veeam ha i migliori del settore. I loro servizi sostenuti dalla Veeam Data Platform - un'unica soluzione per proteggere le applicazioni cloud, virtuali, fisiche, SaaS e Kubernetes - offrono ai clienti la resilienza, la sicurezza e la disponibilità di dati e applicazioni di cui hanno bisogno. Sono orgogliosa della nostra rete di ProPartner, senza la quale non potremmo avere il successo che abbiamo ottenuto anche lo scorso anno. È con piacere che li ringrazio per la loro fedeltà, eccellenza e fiducia in Veeam e per rendere vero e concreto il nostro messaggio per il 2023: Partner Network Growth".

Di seguito le categorie e i vincitori dei premi in Italia:

The Fastest Growth of the Year: ReeVo

The Most Significant Project of the Year: Upgrade

The Best VCSP Partner of the Year: Aruba ENTERPRISE

The Best Subscription Reselling Partner: Infor

The Best Veeam Backup for Microsoft 365 Reselling Partner: Innovery

The Best SMB Partner of the Year: ACS Data Systems

The Best COM Partner of the Year: Var Group

The Best ENT Partner of the Year: R1 S.p.A

The Best VASP Partner of the Year: NPO Torino

The Best Hybrid Partner of the Year: " Project WeAreProject"

The Best Distri Choice, Computer Gross: EDIST Engineering

The Best Distri Choice, Esprinet V-Valley: CloudFire

The Best Distri Choice, Systematika Distribution: Vidata

Il network Veeam ProPartner è un ecosistema globale di partner che lavorano insieme, in modo diretto e indiretto, per creare e commercializzare soluzioni e servizi potenziati dalla tecnologia Veeam. Veeam è impegnata ad aiutare i suoi partner ad avere successo. I partner VAR, VCSP e VASP hanno accesso a programmi, strumenti e risorse personalizzabili, progettati per accrescere la redditività e per promuovere la crescita del business, la fiducia dei clienti e il vantaggio competitivo nel rispetto dei loro modelli di business e obiettivi.



Veeam premierà i suoi partner durante il VeeamON 2023, l'evento per la community degli esperti del recupero dati, che si terrà dal 22 al 24 maggio a Miami, FL e online. Progettato e realizzato per i professionisti del backup e del ripristino, i partecipanti potranno ampliare le proprie competenze, festeggiare con la community e condividere le conoscenze del settore con contenuti speciali di Amazon Web Services (AWS), Hewlett Packard Enterprise (HPE) e altri ancora. La registrazione all'evento in presenza è aperta.

Altre News per: veeamvincitoriitalianipropartneraward2022