Hollywood approda in Sicilia per The Odyssey di Christopher Nolan

Il regista Christopher Nolan ha scelto l'isola di Favignana, in Sicilia, come una delle location principali per il suo nuovo film "The Odyssey", adattamento del poema epico di Omero. L'inizio delle riprese è previsto per la fine di marzo 2025.

Il cast stellare include Matt Damon nel ruolo di Odisseo, affiancato da Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron.

Favignana, nota come "isola delle capre", è identificata da alcuni studiosi come il luogo in cui Odisseo e i suoi compagni approdarono per rifornirsi di cibo durante il loro viaggio.

Le riprese si svolgeranno in diverse location dell'isola, tra cui Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e il Castello di Santa Caterina. La produzione coinvolgerà comparse e maestranze locali, offrendo un'opportunità significativa per la comunità.

Oltre a Favignana, il film sarà girato nel Regno Unito e in Marocco. Nolan produrrà "The Odyssey" insieme a Emma Thomas attraverso la loro casa di produzione Syncopy, con distribuzione prevista da Universal Pictures. L'uscita nelle sale è programmata per il 17 luglio 2026.

