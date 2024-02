Oscar 2024: Il film Oppenheimer di Christopher Nolan super favorito

Il film Oppenheimer di Christopher Nolan si posiziona come il principale candidato agli Oscar, con previsioni che lo vedono vincitore di 8 statuette. Gli esperti di Sisal hanno espresso grande fiducia nel successo del film, che ha già ottenuto 12 candidature agli Oscar, oltre a riconoscimenti da Golden Globe, Bafta e Critics Choice Award. In Italia, il film ha incassato 27,2 milioni di euro e si trova al terzo posto nella classifica del Box Office.

La pellicola, che racconta la storia del fisico J. Robert Oppenheimer e il suo ruolo nello sviluppo della bomba atomica, ha ricevuto elogi per la regia di Nolan e per le interpretazioni del cast, tra cui spicca Da'Vine Joy Randolph, la cui performance in "The holdovers" le ha valso il titolo di Migliore attrice non protagonista secondo le quote di Sisal.

Il pubblico italiano ha mostrato un forte apprezzamento per "Oppenheimer", contribuendo al suo successo commerciale nel paese. Per ulteriori aggiornamenti sulle quote e i pronostici relativi agli Oscar, è possibile consultare il sito di Sisal.

Il film ha ottenuto un incasso globale di 957,559,370 dollari, dimostrando il suo impatto a livello internazionale. Con l'approccio di Nolan che combina temi seri e un'attenzione meticolosa alla produzione cinematografica, "Oppenheimer" si è guadagnato il favore sia della critica che del pubblico.