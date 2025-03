Mar Rosso: sottomarino turistico affonda al largo di Hurghada, sei vittime

Un sottomarino turistico è affondato questa mattina, giovedì 27 marzo 2025, al largo della costa di Hurghada, Egitto, nel Mar Rosso. A bordo vi erano 45 passeggeri, tutti di nazionalità russa, inclusi minorenni. Secondo le autorità locali, sei persone sono decedute e nove sono rimaste ferite, quattro delle quali in condizioni critiche. Ventidue persone sono state tratte in salvo.

Il sottomarino, identificato come "Sindbad", appartiene all'omonima compagnia che da anni offre escursioni subacquee nella zona di Hurghada, permettendo ai turisti di esplorare la barriera corallina a profondità fino a 25 metri.

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. Le autorità egiziane hanno avviato un'indagine per determinare le circostanze che hanno portato all'affondamento del sottomarino.

Hurghada è una rinomata località turistica egiziana, nota per le sue attività subacquee e le escursioni in sottomarino. Tuttavia, la sicurezza di queste imbarcazioni è stata spesso messa in discussione. Nel novembre scorso, un'altra imbarcazione turistica è affondata nel Mar Rosso, causando diverse vittime e dispersi.

