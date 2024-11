Naufragio nel Mar Rosso: affonda imbarcazione turistica con 45 persone a bordo

Un'imbarcazione turistica, la "Sea Story", è affondata nelle prime ore del 25 novembre 2024 nel Mar Rosso, al largo delle coste egiziane vicino a Marsa Alam. A bordo si trovavano 45 persone: 31 turisti di diverse nazionalità e 14 membri dell'equipaggio. Le autorità egiziane hanno confermato il salvataggio di alcuni passeggeri, senza specificare il numero esatto. Al momento, non risultano italiani tra i coinvolti.

La "Sea Story", una moderna imbarcazione di 44 metri costruita nel 2022, era partita il 24 novembre dal porto di Porto Ghalib per una crociera subacquea di sei giorni, con destinazione finale Hurghada il 29 novembre. Intorno alle 5:30 ora locale del 25 novembre, l'equipaggio ha inviato un segnale di soccorso, dopo il quale si sono perse le tracce della nave.

Le operazioni di ricerca e salvataggio sono state immediatamente avviate, coinvolgendo unità della marina e dell'aeronautica egiziana. Alcuni sopravvissuti sono stati individuati nell'area di Wadi el-Gemal, a sud di Marsa Alam, e trasportati in aereo per ricevere assistenza medica. Altri attendono il recupero da parte di una nave militare egiziana.

Le autorità stanno indagando sulle cause del naufragio, mentre le operazioni di ricerca continuano per localizzare eventuali dispersi. La "Sea Story" era nota per offrire escursioni subacquee nel Mar Rosso, una destinazione popolare tra gli appassionati di immersioni.

Arresto di Elanain Sharif in Egitto: detenzione in condizioni disumane - Elanain Sharif, cittadino italiano di 44 anni nato in Egitto e residente a Terni, è stato arrestato il 9 novembre 2024 all'aeroporto del Cairo. Secondo l'avvocato Alessandro Russo, legale della madre, Sharif è detenuto in condizioni disumane. La madre ha riferito che il figlio è costretto a rimanere in piedi per lunghi periodi, può stendersi solo mezz'ora al giorno e deve pagare per sedersi.

Egitto - si ribalta autobus: 9 italiani tra i feriti - Una cinquantina di persone di diverse nazionalità, tra cui 9 italiani, sono rimaste ferite dopo che l'autobus su cui viaggiavano si è ribaltato sulla strada che collega Suez al Cairo, in Egitto, come riportato dal quotidiano egiziano 'Ahram'.