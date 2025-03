The Elder Scrolls Online: Fallen Banners DLC dungeon ora disponibile su console

l pacchetto dungeon The Elder Scrolls Online: Fallen Banners e l’aggiornamento 45 gratuito del gioco base sono ora disponibili su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. A partire da oggi, i giocatori su console possono esplorare due nuovi dungeon da quattro giocatori, Exiled Redoubt e Lep Seclusa, dopo il lancio su PC/Mac del 10 marzo.

Fallen Banners introduce due nuovi dungeon PvE con le proprie storie, personaggi, sfide, segreti e scontri con i boss unici. I giocatori possono ottenere ricompense come set di oggetti, collezionabili e obiettivi facendosi strada tra i nuovi contenuti con un massimo di altri tre giocatori (quattro in totale). Per accedere ai contenuti di Fallen Banners, i giocatori devono avere un abbonamento a ESO Plus. Nel corso dell’anno, però, si potrà accedere a questi contenuti in altri modi: scopri di più seguendo l’ESO Direct 2025 il 10 aprile alle 21:00. Trovi tutti i dettagli su Exiled Redoubt e Lep Seclusa sul sito ufficiale di ESO. Insieme a Fallen Banners arriva anche l’aggiornamento 45 gratuito del gioco base, che include una serie di correzioni, aggiunte e miglioramenti all’esperienza di gioco per tutti. In questo aggiornamento, la grafica di diverse zone iniziali è stata aggiornata per adattarsi all’alto livello di dettaglio tipico di tutti i contenuti di ESO.

Inoltre, questo aggiornamento del gioco base introduce diversi miglioramenti generali, tra cui velocità delle cavalcature iniziali aumentata, il fatto che le stelle di Craft Champion non occupano più slot e visibilità dei doni della Mundus Stone migliorata. Altre migliorie sono in arrivo nel corso dell’anno. Segui l’ESO Direct il 10 aprile alle 21:00 per scoprire i cambiamenti in arrivo per ESO: ZeniMax Online Studios svelerà nuove ed entusiasmanti avventure che i giocatori potranno vivere quest’anno. Di recente, ESO ha infine annunciato una collaborazione con Kinda Funny Games per una nuova serie di podcast in edizione limitata con il team di sviluppo di ESO per parlare del decennale viaggio del gioco. Il primo dei 4 episodi uscirà l’11 aprile.

