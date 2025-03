DLC dungeon The Elder Scrolls Online: Fallen Banners disponibile

Il pacchetto dungeon The Elder Scrolls Online: Fallen Banners e l’aggiornamento 45 gratuito del gioco base sono ora disponibili su PC/Mac. A partire da oggi, i giocatori possono esplorare due nuovi dungeon da quattro giocatori, Exiled Redoubt e Lep Seclusa. Fallen Banners e l’aggiornamento 45 arrivano su console il 26 marzo.

Per iniziare il 2025 di ESO, Fallen Banners introduce due nuovi dungeon PvE con le proprie storie, personaggi, sfide, segreti e scontri con i boss unici. I giocatori possono ottenere ricompense come set di oggetti, collezionabili e obiettivi facendosi strada tra i nuovi contenuti con un massimo di altri tre giocatori (quattro in totale). Per accedere ai contenuti di Fallen Banners, i giocatori devono avere un abbonamento a ESO Plus. Nel corso dell’anno, però, si potrà accedere a questi contenuti in altri modi, quindi continua a seguirci. Trovi tutti i dettagli su Exiled Redoubt e Lep Seclusa sul sito ufficiale di ESO. Insieme a Fallen Banners arriva anche l’aggiornamento 45 gratuito del gioco base, che include una serie di correzioni, aggiunte e miglioramenti all’esperienza di gioco per tutti. In questo aggiornamento, la grafica di diverse zone iniziali è stata aggiornata per adattarsi all’alto livello di dettaglio tipico di tutti i contenuti di ESO.

Inoltre, questo aggiornamento del gioco base introduce diversi miglioramenti generali, tra cui velocità iniziale delle cavalcature aumentata, le stelle di Craft Champion non occupano più slot e visibilità dei doni della Mundus Stone migliorata. Altri miglioramenti sono in arrivo nel corso dell’anno.

Un’altra novità di ESO di questo mese è il test della campagna di Cyrodiil Champions PvP, disponibile dal 24 al 31 marzo. Durante questo test, i giocatori potranno scegliere tra sette classi con abilità, attributi e oggetti predefiniti. Cyrodiil Champions serve a migliorare le prestazioni e la stabilità del mondo aperto PvP di ESO e i feedback dei giocatori saranno fondamentali per plasmare il futuro di Cyrodiil PvP.

Questo mese arriva anche l’evento Guild Celebration per il 10° anniversario di ESO, dal 12 al 21 marzo. Questo evento include un Guild Summit in cui i leader della community parleranno dei feedback con il team di sviluppo di ESO, oltre a ricompense di gioco per tutti.

Il pacchetto dungeon Fallen Banners e l’aggiornamento 45 sono ora disponibili su PC/Mac e arriveranno il 26 marzo su console Xbox e PlayStation.

Aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online disponibile - Aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online disponibile ora su console, tra novità al PvP e nuovi compagniA partire da oggi è disponibile gratuitamente su console Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 l’aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online, che apporta una serie di miglioramenti e aggiunte a The Elder Scrolls Online, tra cui le novità della modalità PvP Battleground e l’introduzione di due nuovi compagni.

Aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online - A partire da oggi è disponibile gratuitamente su PC/Mac l’aggiornamento 44 di The Elder Scrolls Online, che apporta una serie di miglioramenti e aggiunte a The Elder Scrolls Online, tra cui le novità della modalità PvP Battleground e l’introduzione di due nuovi compagni.

Aggiornamento 43 di The Elder Scrolls Online disponibile su console - A partire da oggi,l’aggiornamento 43 diThe Elder Scrolls Online è disponibile gratuitamente su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il nuovo aggiornamento introduce una serie di attesi miglioramenti e novità aThe Elder Scrolls Onlineper tutti i giocatori di ESO, tra cui tour delle case, aggiunte a Infinite Archive e migliorie varie.