The Elder Scrolls Online: Necrom ora disponibile su console

Oggi, l’ultimo capitolo della saga The Elder Scrolls Online ,è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 . Questo nuovo capitolo offre più di 30 ore di contenuti inediti e introduce due nuove zone da esplorare, una nuova classe, l’Arcanist, e una sinistra trama da scoprire che minaccia la realtà stessa.Guarda il trailer di lancio: https://www.youtube.com/watch? v=AI9J2INfbEE Terra degli altezzosi maghi della casata Telvanni e della città di Necrom, le imponenti foreste di funghi della Telvanni Peninsula potrebbero sembrare familiari a chi si è avventurato in altre parti di Morrowind. Questa nuova zona ospita esperienze uniche da scoprire, tra cui nuove missioni secondarie, boss del mondo, missioni Delve, dungeon pubblici e altro ancora.Necrom permette inoltre di esplorare il regno di Apocrypha di Hermaeus Mora. Questa parte misteriosa dell’Oblivion contiene una conoscenza quasi illimitata, tuttavia numerosi mortali hanno perso l’anima esplorando le sue infinite biblioteche. I giocatori potranno avventurarsi anche in un’area completamente nuova di Apocrypha: Chroma Incognito. Questa nuova zona è diversa da quanto mai visto prima e, come il resto di Apocrypha, ospita tantissimi pericoli e segreti da scoprire.Scopri di più sulle due zone esplorabili di Necrom in questa anteprima Necrom presenta una tra le funzionalità più richieste: la nuova classe giocabile Arcanist. Prima nuova classe aggiunta a ESO dai tempi del Necromancer con il capitolo Elsweyr nel 2019, l’Arcanist brandisce i poteri proibiti di Apocrypha per infliggere danni, assorbire quelli in arrivo e curare te o i tuoi alleati.Scopri di più sull’Arcanist in questo trailer. Il capitolo Necrom include anche una nuova sfida di gruppo, Sanity’s Edge, una missione Trial per 12 giocatori unita a un nuovo evento mondiale, Bastion Nymic. Necrom introduce inoltre due nuovi compagni, Sharp-as-Night e Azandar Al-Cybiades. Entrambi i compagni si possono reclutare, aumentare di livello ed equipaggiare in questo nuovo capitolo, e ognuno offre storie, abilità di combattimento e missioni da sbloccare.The Elder Scrolls Online: Necrom fa parte dell’avventura Ombra su Morrowind ed è disponibile adesso per PC/Mac, Xbox e PlayStation.

