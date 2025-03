Berrettini sfida Fritz nei quarti di finale ATP Miami Open: orario, precedenti e diretta TV

Matteo Berrettini, dopo aver superato Alex de Minaur negli ottavi del Miami Open 2025, affronta oggi, giovedì 27 marzo, Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 in Florida. L'americano, numero 4 del ranking ATP, ha vinto tutti i match del torneo in due set, incluso l'ultimo contro l'australiano Adam Walton.

L'incontro tra Berrettini e Fritz è programmato come quarto match sul Campo Centrale, con inizio non prima delle 00:00 italiane (le 19:00 locali). Sarà il quinto confronto tra i due: Fritz ha prevalso in tutti i precedenti, dall'incontro di Coppa Davis nel 2019 fino agli US Open 2024.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

