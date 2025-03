Berrettini-Bergs al terzo turno ATP Miami Open 2025: orario, diretta tv e precedenti

Matteo Berrettini affronta oggi, lunedì 24 marzo 2025, il belga Zizou Bergs nel terzo turno del Miami Open. L'incontro è programmato come quarto match sul Grandstand, con inizio non prima delle 19:30 italiane.

Berrettini, numero 29 del seeding, ha superato al secondo turno il francese Hugo Gaston in tre set (4-6, 6-3, 6-3). Bergs, attualmente numero 51 del ranking ATP, ha eliminato nel turno precedente il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-5, 6-4.

Questo sarà il primo confronto diretto tra Berrettini e Bergs nel circuito ATP. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now.

