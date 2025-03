Costanza debutta su Rai 1: misteri medievali e verità nascoste nella nuova fiction

Stasera, domenica 30 marzo, alle 21:30 su Rai 1, prende il via "Costanza", una nuova fiction tratta dal romanzo "Questione di Costanza" di Alessia Gazzola. La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro prime serate, è diretta da Fabrizio Costa e vede protagonisti Miriam Dalmazio nel ruolo di Costanza Macallè e Marco Rossetti nei panni di Marco Erdély de Verre.

La trama segue Costanza, una brillante paleopatologa e madre single di Flora, una bambina di sei anni. Dopo aver vinto un assegno di ricerca, si trasferisce da Messina a Verona, dove risiede sua sorella Toni. A Verona vive anche Marco, ex fiamma di Costanza e padre inconsapevole di Flora. Nel nuovo ambiente lavorativo, Costanza si imbatte in Ludovico Bramin, un filologo che la introduce all'analisi di uno scheletro rinvenuto nel Castello di Montorio, appartenente a Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia. Affascinata dalla scoperta, Costanza decide di raccontare le sue ricerche attraverso un podcast.

Il cast include Lorenzo Cervasio nel ruolo di Ludovico Bramin, Eleonora De Luca come Toni, Caterina Shulha nei panni di Diana, Davide Iacopini interpreta Anselmo, mentre Franco Castellano veste i panni del professor Edoardo Melchiorre. Bianca Panconi dà vita a Selvaggia di Staufen e Kaspar Capparoni interpreta Federico II di Svevia.

Le riprese si sono svolte principalmente a Verona, con scene girate nel Castello di Montorio, nel Museo degli Affreschi Cavalcaselle e presso la Tomba di Giulietta. Alcune sequenze sono state realizzate anche a Vicenza, in Piazza Duomo e nel Museo Diocesano.

La programmazione prevede la messa in onda di due episodi per serata, con il seguente calendario:

Prima puntata: domenica 30 marzo

Seconda puntata: domenica 6 aprile

Terza puntata: domenica 13 aprile

Quarta puntata: domenica 20 aprile.

