Emma Muscat annuncia la gravidanza: la cantante maltese aspetta il primo figlio

Emma Muscat, cantante maltese ed ex allieva di "Amici", ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. La notizia è stata condivisa attraverso un post sui social media, dove ha mostrato il pancione scoperto, evidenziando che la gravidanza è già a metà percorso. In alcune delle immagini appare anche il compagno Kurt Galea, conosciuto nel 2019 in un beach club a Malta. Emma ha scritto: "Sento la vita nei tuoi battiti. Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine". La coppia non ha ancora rivelato il sesso del nascituro, ma ha annunciato che il "piccolo miracolo" arriverà ad agosto.

In un'intervista al settimanale "Chi", Emma ha raccontato di aver scoperto la gravidanza a dicembre, poco dopo il suo 25º compleanno, definendola "un regalo inaspettato, ma il più bello che potessi ricevere". Ha descritto il momento della scoperta come uno di quelli in cui "il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello".

Emma ha anche parlato del suo rapporto con Kurt, sottolineando di averlo incontrato in un periodo difficile della sua vita e descrivendolo come "la luce in un periodo buio". Ha aggiunto: "È stato un dono di Dio, oggi non potrei essere più felice".