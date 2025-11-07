Oriana Sabatini: la confessione sulla gravidanza e la perdita del primo figlio

Oriana Sabatini ha raccontato per la prima volta un momento molto delicato vissuto insieme a Paulo Dybala. L’artista argentina, oggi in attesa di una bambina, ha rivelato di aver perso una precedente gravidanza a inizio 2025. La testimonianza è arrivata durante un’intervista al programma televisivo “Olga”.

“Sono stata incinta due volte. La prima purtroppo non è arrivata a termine”, ha spiegato. “Adesso tutto procede bene, anche se ci sono giorni in cui sto davvero male”. L’influencer ha descritto le sensazioni contrastanti che accompagno questa fase: difficoltà fisiche e timori emotivi, ma anche il desiderio di rimanere autentica con la figlia che sta per nascere.

“Tutti mi dicono: ‘Come puoi stare male? Stai aspettando un bambino’. Altri invece sostengono che i bambini ascoltino e percepiscano tutto. Questo mi crea confusione. Mi chiedo se sia giusto nascondere ciò che provo o essere completamente sincera. Non è semplice. Ora appaio in ordine, ma mi sento male il 90% delle volte”.

Sabatini ha poi affrontato le voci che circolano da tempo su presunti tradimenti del giocatore della Roma. “Leggo tutto e mi dà fastidio che certe cose vengano diffuse senza prove. Se fossero vere, perché non le mostrano?”, ha detto. “Fortunatamente questo non influisce sulla nostra relazione, perché so che se accadesse qualcosa, lo scoprirei”.