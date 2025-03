Allarme Aviaria: Rischio potenziale di Pandemia per il Virus H5N1

Il virus dell'influenza aviaria H5N1 potrebbe avere il potenziale per scatenare una pandemia, secondo Richard Pebody, direttore del dipartimento di Epidemie e Infezioni Emergenti dell'UK Health Security Agency (UKHSA). Pebody ha sottolineato che, sebbene il virus non sia nuovo e il rischio per il pubblico rimanga basso, le sue caratteristiche sono cambiate negli ultimi anni. Ha evidenziato l'importanza di monitorare attentamente il virus e di gestirlo con attenzione.

Nel Regno Unito è stato rilevato per la prima volta un caso di influenza aviaria in una pecora. L'infezione è stata individuata in un singolo animale nello Yorkshire durante una sorveglianza di routine su un allevamento dove l'H5N1 era stato precedentemente confermato in uccelli in cattività. L'animale infetto è stato abbattuto e sono state implementate misure di biosicurezza per prevenire ulteriori diffusioni. Le autorità hanno dichiarato che il rischio per il bestiame e per il pubblico è basso, ma hanno esortato tutti i proprietari di animali a mantenere una pulizia scrupolosa e a segnalare immediatamente eventuali segni di infezione.

L'UKHSA ha recentemente pubblicato un elenco di 24 famiglie di patogeni che potrebbero rappresentare una minaccia significativa per la salute pubblica, al fine di guidare la ricerca e lo sviluppo di diagnostica, vaccini e terapie. Tra queste, le famiglie Coronaviridae, Paramyxoviridae e Orthomyxoviridae, che includono rispettivamente i virus responsabili di COVID-19, Nipah e l'influenza aviaria, sono state classificate con un alto potenziale pandemico. L'agenzia sottolinea l'importanza di investire nella ricerca su questi patogeni per migliorare la preparazione contro future pandemie.

