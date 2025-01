Primo decesso per influenza aviaria negli Stati Uniti: allarme per il virus H5N1

Il Dipartimento della Salute della Louisiana ha confermato il decesso di un paziente per influenza aviaria, segnando il primo caso di morte negli Stati Uniti. La vittima, un uomo di oltre 65 anni con patologie pregresse, è stato esposto al virus tramite contatto con uccelli selvatici e da cortile non commerciali.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avevano già identificato questo caso come il primo grave legato all'influenza aviaria nel paese. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha sottolineato che, sebbene il caso riguardi una persona vulnerabile, l'esposizione al virus da uccelli da cortile rende la situazione differente rispetto ai contagi tra operatori di allevamenti da bovini.

Nonostante la mancanza di casi di trasmissione interumana, Bassetti ha avvertito che questo nuovo anno potrebbe portare ulteriori sviluppi nell'emergenza sanitaria legata all'aviaria, con oltre 60 casi confermati negli Stati Uniti nel 2024.

Aviaria: ritirato cibo crudo congelato dopo la morte di un gatto in Oregon - Un gatto domestico in Oregon è deceduto dopo aver consumato un prodotto a base di cibo crudo congelato risultato positivo al virus dell’influenza aviaria H5N1. L'azienda produttrice, Northwest Naturals, di proprietà della Morasch Meats, ha disposto un richiamo volontario a livello nazionale del lotto in questione, che riguarda il prodotto Feline Turkey Recipe.

Influenza aviaria in gravidanza: tasso di mortalità del 90%, scienziati lanciano l'allarme - Contrarre l'influenza aviaria durante la gravidanza può essere fatale per la maggior parte delle donne incinte. Questo è l’allarme lanciato dai ricercatori del Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) di Melbourne, Australia. Attraverso una metanalisi che ha esaminato 1.

Primo caso grave di influenza aviaria H5N1 negli Stati Uniti segnalato in Louisiana - Gli Stati Uniti hanno registrato il primo caso grave di infezione da influenza aviaria A/H5N1 nel Paese. Il paziente, ricoverato in Louisiana, ha contratto un'infezione severa confermata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) venerdì 13 dicembre.