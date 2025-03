Jasmine Paolini in semifinale a Miami: battuta Linette, ora sfida con Sabalenka

Jasmine Paolini ha conquistato l'accesso alle semifinali del Miami Open 2025, diventando la prima tennista italiana a raggiungere questo traguardo nel torneo. Nei quarti di finale, Paolini ha superato la polacca Magda Linette con un netto 6-3, 6-2 in un'ora e 17 minuti di gioco.

La partita, inizialmente ritardata di circa quattro ore a causa della pioggia, ha visto l'azzurra mantenere alta la concentrazione, dominando l'avversaria e offrendo una delle sue migliori prestazioni stagionali.

In semifinale, Paolini affronterà la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka. La bielorussa ha guadagnato il pass per le semifinali battendo la cinese Zheng Qinwen con il punteggio di 6-2, 7-5.

Paolini ha commentato: "È stato difficile, abbiamo dovuto aspettare per ore negli spogliatoi per la pioggia prima di poter scendere in campo. L’attesa è stata lunga. Comunque sono molto contenta per questa vittoria: l’ultima volta che l’avevo affrontata, a Pechino, ci avevo perso male. Lei gioca molto bene e spinge tanto: sono molto soddisfatta per come ho gestito la partita".

Con questa vittoria, Paolini continua il suo percorso positivo nel torneo, pronta a sfidare la testa di serie numero uno per un posto in finale.

Paolini-Linette: orario, precedenti e dove vedere il match dei quarti Miami Open 2025

Indian Wells 2025, eliminati Jasmine Paolini agli ottavi e la coppia Berrettini-Sonego nel doppio

Indian Wells: Successi per Berrettini-Sonego nel doppio e Paolini nel singolare; Arnaldi e Bronzetti eliminati