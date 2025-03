Paolini-Linette: orario, precedenti e dove vedere il match dei quarti Miami Open 2025

Jasmine Paolini, numero 6 del seeding, affronta oggi, martedì 25 marzo, la polacca Magda Linette nei quarti di finale del WTA 1000 di Miami. Il match è programmato sul Campo Centrale non prima delle 19:00 ora italiana.

Le due tenniste si sono incontrate tre volte in passato, con Linette in vantaggio per 2-1. La polacca ha prevalso nel primo turno del Birmingham Classic 2023 e nel terzo turno del China Open 2024. Paolini ha ottenuto la sua unica vittoria contro Linette nel secondo turno delle Olimpiadi di Parigi.

Dove vedere il match in diretta

L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming, sarà possibile seguirlo su Sky Go, NOW e SuperTennis.

Paolini arriva a questo appuntamento dopo aver sconfitto la giapponese Naomi Osaka negli ottavi di finale, mentre Linette ha superato a sorpresa l'americana Coco Gauff, numero tre del ranking.

