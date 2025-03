Recensione Realme 14X 5G

Oggi vi parlo del Realme 14X 5G. Lanciato sul mercato con l'intento di conquistare gli utenti più pragmatici, il Realme 14X 5G si distingue per la sua robustezza e per la certificazione IP64 che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Inoltre, la batteria consente un'autonomia impressionante, coprendo facilmente tutta la giornata lavorativa e oltre. Il design del dispositivo offre una buona sensazione di solidità e maneggevolezza. Scopriamo come va nella recensione

Materiali e Design

Il Realme 14X 5G si distingue per un design curato che unisce estetica e funzionalità, garantendo un dispositivo solido e piacevole da usare. La scocca è realizzata in materiali plastici di alta qualità, il che conferisce leggerezza senza compromettere la robustezza. Con uno spessore di soli 7,94 mm e un peso di 197 grammi, il telefono risulta comodo da impugnare e maneggevole, nonostante la presenza di una batteria capiente. Le finiture lucide e la texture antiscivolo migliorano la presa, riducendo il rischio di scivolamenti accidentali.

Il design trae ispirazione dalle geometrie dei diamanti e dai colori delle pietre preziose, offrendo un aspetto raffinato e distintivo, particolarmente evidente nelle due colorazioni disponibili: Nero Carbonio e Verde Peridoto. Il pannello posteriore presenta una disposizione delle fotocamere elegante e minimale, con un modulo che non risulta eccessivamente sporgente, contribuendo alla pulizia delle linee estetiche. Il display frontale da 6,67 pollici, con un rapporto schermo-corpo dell'89,97%, garantisce una buona immersività, mentre i bordi sottili e il punch-hole centrale per la fotocamera anteriore danno al telefono un look moderno. Un ulteriore punto di forza del Realme 14X 5G è la certificazione IP64, che lo protegge da polvere e schizzi d’acqua, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali. Nonostante il focus sulla resistenza, il telefono non rinuncia all’eleganza, offrendo un bilanciamento ideale tra durata, ergonomia e design.

Hardware e prestazioni

Il Realme 14X 5G è dotato del processore MediaTek Dimensity 6300 5G, costruito con un processo produttivo a 6 nm, che integra una CPU octa-core con due core Cortex-A76 a 2,4 GHz e sei Cortex-A55 a 2,0 GHz, bilanciando efficienza energetica e prestazioni. La GPU Mali-G57 MC2 assicura una buona gestione grafica, rendendo il dispositivo adatto a un utilizzo quotidiano fluido e a sessioni di gaming leggero. Con 8 GB di RAM LPDDR4X, espandibili fino a 18 GB tramite RAM dinamica, il multitasking risulta scorrevole, mentre la memoria interna da 256 GB (espandibile fino a 2 TB tramite microSD) garantisce ampio spazio di archiviazione. Il display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+ (1604 x 720 pixel) offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per una navigazione fluida, sebbene la risoluzione sia inferiore rispetto ad alcuni concorrenti. L'autonomia è un punto di forza grazie alla batteria da 5000 mAh, supportata da una ricarica rapida a 15W, che assicura una lunga durata con un utilizzo intenso. Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e autofocus, capace di buone prestazioni in condizioni di luce favorevole, mentre la fotocamera frontale da 8 MP è adeguata per selfie e videochiamate. Il supporto alla connettività 5G in dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 e GPS completa un pacchetto ben bilanciato, rendendo il Realme 14X 5G un dispositivo affidabile per chi cerca prestazioni solide e connettività avanzata a un prezzo competitivo.

Uso quotidiano

Nell’uso quotidiano, il Realme 14X 5G si dimostra un dispositivo affidabile, capace di gestire le attività essenziali senza particolari difficoltà. Il display assicura una navigazione fluida tra le app e una buona reattività al tocco, rendendo piacevole l’utilizzo di social media, navigazione web e video in streaming, anche se la risoluzione HD+ potrebbe risultare limitante rispetto a pannelli Full HD o OLED. Il processore MediaTek Dimensity 6300 5G, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili virtualmente di altri 10 GB), garantisce prestazioni adeguate per la maggior parte degli utenti, con un multitasking fluido e tempi di apertura delle app ragionevoli, sebbene i giochi più pesanti possano mostrare qualche rallentamento o dover scendere a compromessi in termini di dettagli grafici. La batteria da 5000 mAh rappresenta uno dei punti di forza principali, permettendo di coprire senza problemi un’intera giornata di utilizzo moderato-intenso e arrivando anche al giorno e mezzo con un uso più leggero; la ricarica non è tra le più veloci, richiedendo circa due ore per una carica completa.

Il comparto fotografico, con il sensore principale da 50 MP, si comporta bene in condizioni di buona illuminazione, offrendo scatti dettagliati e dai colori naturali, ma soffre in situazioni di scarsa luce, con perdita di nitidezza e maggiore rumore digitale, data l’assenza di stabilizzazione ottica o modalità notturne particolarmente avanzate. La fotocamera frontale da 8 MP è sufficiente per selfie e videochiamate, ma senza particolari qualità distintive. Sul fronte audio, la presenza del jack da 3,5 mm è un vantaggio per chi utilizza ancora cuffie cablate, mentre lo speaker mono offre un volume adeguato ma senza eccellere in qualità. Il sistema operativo Realme UI 6.0, basato su Android 15, risulta ben ottimizzato e ricco di funzionalità, anche se la presenza di alcune app preinstallate potrebbe risultare fastidiosa per gli utenti più esigenti. La certificazione IP64, infine, protegge il dispositivo da polvere e schizzi d’acqua, rendendolo resistente alle condizioni atmosferiche più difficili, pur senza raggiungere il livello di protezione totale di smartphone rugged o certificazioni più avanzate come IP68.

Conclusioni

In conclusione, il Realme 14X 5G rappresenta una soluzione equilibrata per chi cerca robustezza e autonomia, pur accettando alcuni compromessi in termini di display e fotocamera. E' un dispositivo resistente e con una lunga durata della batteria. Inoltre, la certificazione IP69 rappresenta i suoi principali punti di forza.? Prodotto consigliato!

Voto: 8/10

Link: https://www.realme.com/it/realme-14x-5g

Pro:

Certificazione IP69 per resistenza avanzata

Batteria da 6000 mAh con ottima autonomia

Connettività 5G

Contro:

Display con risoluzione HD+ inferiore alla media

Comparto fotografico limitato in condizioni di scarsa illuminazione

Presenza di applicazioni preinstallate invasive

